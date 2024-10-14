韓国のボーイズグループRIIZE（ライズ）メンバーのスンハン（21）の活動再開発表からわずか2日後の13日、所属事務所のSMエンターテインメント（以下、SM）は一転して、スンハンのグループ脱退を発表した。 【写真】もう見られない…7人のRIIZE スンハンは2023年9月、RIIZEメンバーとしてデビュー。しかし間もなく、デビュー前とみられるプライベート写真や、未成年当