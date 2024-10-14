１０日、小説家の韓江（ハン・ガン）氏が韓国人として初めてノーベル文学賞を受賞して話題になった絵がある。受賞者を発表したノーベル委員会がホームページに公開した韓江氏の肖像画だ。ミディアムカットのヘアスタイル、黄金色が漂う顔、ほのかな微笑みを浮かべたこの絵は、スウェーデン出身のイラストレーター、ニクラス・エルメヘッド氏が描いた。１２日、エルメヘッド氏の公式ホームページなどによると、スウェーデン王立芸術