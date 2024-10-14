夏が終わり、気温も低下。空気も徐々に乾燥していく季節になった。そうなってくると気になるのは、風邪などの感染症だ。新型コロナウイルスインフルエンザマイコプラズマ肺炎、RSウィルスなどさまざまな感染症が次々に流行している今年。種類が多かったり、症状が似ていたり、「一体なににどうやって気をつければいいの！？」と、混乱する人も多いだろう。この秋冬に注意すべき感染症について、クリニックフォア内科専門医に