昨季の日本一を支えた梅野。(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext今季限りの勇退が決まっている岡田彰布監督の“ラストゲーム”は無情の結末を迎えた。10月13日に本拠地・甲子園で行われたセ・リーグのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦で、阪神はDeNAに3-10で大敗。昨季に日本一となった王者の“アレンパ”を目指した1年はあっけなく幕を閉じた。【動画】リードは正しかった？ 高橋と梅野の阪神バッテリーが打たれる場面