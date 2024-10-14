アルゼンチンはワールドカップ（W杯）で連覇を達成し、次はライバルがトロフィーを掲げる。さらに欧州の強豪たちが優勝し、2058年にアフリカ勢が初めて世界を制覇する。これが、AIの予想だ。Chat GPTが2062年まで今後10大会のW杯優勝国を予想した。『SPORTbible』やイタリア『Fanpage』などが伝えている。これによると、2026年の北中米W杯を制すのはアルゼンチン。2022年のカタールW杯に続く連覇だ。W杯の連覇となれば、1934