今季、ドイツ1部のシュトゥットガルトでデビューを果たしたチェイス・アンリ。アメリカ人の父と日本人の母を持つ20歳の大型ディフェンダーは、U-23日本代表経験はあるものの、まだフル代表での出場はない。『Sky Sports』が彼の特集を伝えるなど海外で注目を集め始めており、一部ではアメリカ代表入りも期待されている。X上では「内部情報筋によると、アメリカ代表が一度だけ鞍替えするための書類を提出中であるとのリポートがある
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