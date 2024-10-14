【ワシントン時事】バイデン米大統領は１３日に声明を発表し、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）のノーベル平和賞の受賞決定に祝意を示した。その上で「核兵器なき世界」の実現に向け、「われわれは前進し続けなければならない」と強調した。米国内では今なお、広島と長崎に投下した原爆が第２次大戦を終結させたとする見方が多いが、声明は「米国を代表する」とした。さらに被団協を「悲劇に直面した際の決意と不屈の