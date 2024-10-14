中国軍の東部戦区が14日、「微信（ウィーチャット）」公式アカウントで公開した台湾周辺などで行う軍事演習の地図（共同）【北京共同】中国軍は14日、台湾の周辺で軍事演習を同日実施すると発表した。台湾を包囲する海空域に陸海空軍のほか核ミサイル部隊を管轄するロケット軍の兵力を動員し、多方向から軍艦と軍用機を台湾付近へ派遣すると表明した。台湾の頼清徳総統が10日の演説で「一つの中国」原則を認めない立場を強調した