2024年上半期（1月〜6月）にプレジデントオンラインで配信した人気記事から、いま読み直したい「編集部セレクション」をお届けします――。（初公開日：2024年5月2日）NHK連続テレビ小説「虎に翼」が好調だ。ライターの吉田潮さんは「脚本も素晴らしいが、ヒロイン役を務める伊藤沙莉がいい。主人公の猪爪寅子を演じる上で必要な要素を、彼女はすべて持ち合わせている。これ以上ないハマリ役といえる」という――。写真＝EPA／時事