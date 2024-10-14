・連休最終日も北海道〜中国・四国は行楽日和・九州の太平洋側で雨＜天気＞連休最終日も、北海道〜中国・四国は晴れるでしょう。行楽日和になりそうです。九州は雲が多く、宮崎など太平洋側は雨になりそうです。午前中はカミナリが鳴るところもありますので、注意してください。関東も晴れて行楽日和になるでしょう。ただ、房総など海沿いで雨がパラつくところがあり、夜は北部の山沿いでにわか雨がありそうです。＜予想最高気温＞