「韓江シンドローム」10日、スウェーデン王立アカデミーは「2024年のノーベル文学賞」の受賞者に、韓国の小説家である韓江（ハンガン）氏を選んだ。今回の快挙で、 韓江氏は韓国初のノーベル文学賞受賞者となり、2000年の金大中大統領のノーベル平和賞受賞以降、韓国人としては2人目のノーベル賞受賞者となった。アジア女性初のノーベル文学賞受賞という記録も立てたという。歴史的な快挙に沸いた韓国書店街では韓江氏の小説がベス