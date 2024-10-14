大腿骨骨折は、特にシニア女性にとって恐ろしいけがだ。一瞬にして日常生活が奪われ、筋力が戻らず、そのまま寝たきりに陥る人も多い。緊急手術を乗り越えた上皇后美智子さまはすぐに厳しいリハビリを開始されるという。もう一度立ち上がり、日常を取り戻すために。快復への祈りの病室を緊急レポート。【写真】アメリカで黒のコートを着こなす眞子さん。他、ハンドバッグを持ちジャケット姿の紀子さま、お話を聞く紀子さまなども