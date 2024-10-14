乳がんは女性が患うがんの中で最も多いがんです。2020年のデータでは、生涯に乳がんを患う女性は9人に1人と推定されています。”これは国立がんセンターHPに書かれている一文だ。そして以下のように続く。“最新の2021年のデータでは、女性全体の部位別がん死亡数では4位になりますが、年代別に見ると30歳から64歳まででは1位になります。”多くの女性にとって、乳がんは他人事ではない。それでも原因は明確ではない。とにかく早