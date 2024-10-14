10月は中学受験の「魔の月」とも2024年９月19日、首都圏模試センターは「2025年中学入試予想偏差値一覧」を公開した。これは、合格率80％の偏差値を男女別・日程別にまとめて掲載したものだ。中学受験に取り組む6年生にとって、秋の偏差値が、志望校選びの指針になることが多いという。それゆえに、中学受験をする子供たちの感情は不安定にもなる。「もうやめる」「無理だ」などという子供が増えるから、いつの頃からか中学受験界