中国軍東部戦区、台湾島周辺で演習「連合利剣−２０２４Ｂ」を実施【新華社南京10月14日】中国人民解放軍東部戦区の李熹（り・き）報道官（海軍上級大佐）は、14日に台湾島周辺で実施する演習「連合利剣−2024B」に関し、次のように表明した。東部戦区は14日、陸、海、空、ロケット軍などの兵力を動員し、台湾海峡、台湾島北部と南部、台湾島以東で演習「連合利剣−2024B」を実施する。艦船や航空機が多方向から台湾島に接近、