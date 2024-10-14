俳優の鈴鹿央士と松本穂香がW主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『嘘解きレトリック』（毎週月曜後9：00）の第2話が、きょう14日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【写真】美しいレトロモダン、セットや衣装にも注目！…第1話の場面カットが盛りだくさん本作は、やたら鋭い観察眼を持つ借金まみれの貧乏探偵・祝左右馬（鈴鹿）と、嘘を聞き分ける奇妙な能力者・浦部鹿乃子（松本）の異色コン