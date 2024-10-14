鈴鹿央士と松本穂香がダブル主演を務める月9ドラマ『嘘解（うそと）きレトリック』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第2話が14日の今夜放送される。【写真】若村麻由美が鹿乃子（松本穂香）の母・フミを演じる『嘘解きレトリック』第2話場面カット都戸利津の同名漫画を実写化する本作は“やたら鋭い観察眼を持つ借金まみれの貧乏探偵”祝左右馬（鈴鹿）と“ウソを聞き分ける奇妙な能力者”浦部鹿乃子（松本）の異色コンビが