櫻坂４６の大沼晶保が１３日までにＳＮＳを更新、自身の誕生日を報告した。１２日に２５歳の誕生日を迎えた大沼。インスタグラムで「１０月１２日誕生日たくさんお祝いしていただきありがとうございますこれからもよろしくお願いします」とつづり、３枚の写真をアップ、またハッシュタグには「＃ＮＥＷ沼」とつけた。大沼はツインのお団子ヘアでぬいぐるみを手に抱え、笑顔のショットを披露した。この投稿にＳＮＳ上では