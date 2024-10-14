ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１４日、生放送された。番組内ではこの日開業する「長崎スタジアムシティ」を紹介。事前に同開発企画のクリエイティブプロデューサーを務めた歌手で俳優の福山雅治を安住アナが取材したＶＴＲを流した。その中で安住は「クリエイティブプロデューサーということで、企画の段階から関わったと聞いています」と福