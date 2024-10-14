【ワシントン時事】米大統領選共和党候補のトランプ前大統領（７８）が黒人男性への働き掛けを強めている。黒人の多くは伝統的に民主党候補を支持してきたが、男性はハリス副大統領（５９）への投票をためらう傾向があるとされるためだ。対するハリス氏は共和党穏健派の切り崩しを画策。大統領選まで１カ月を切り接戦が続く中、双方が相手の支持層を奪おうとする構図となっている。トランプ氏陣営は１２日、同氏を支持する「黒