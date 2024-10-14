米大リーグ機構は13日、プレーオフのリーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の第4戦以降の試合開始時間を発表し、大谷、山本のドジャースと千賀のメッツが対戦するナ・リーグは、ともにニューヨークで行われる第4戦が17日午後8時8分（日本時間18日午前9時8分）、第5戦が18日午後5時8分（同19日午前6時8分）開始となった。ロサンゼルスに戻る第6戦、第7戦はそれぞれ20、21日の午後5時8分（同21、22日の午前9時8分）に始まる。（共同