11月5日のアメリカ大統領選挙が近づくなか、その結果が日本や世界の金融市場にどのような影響を及ぼすかが注視されています。しかし、専門家は選挙結果がマーケットに大きな変動を引き起こすことはないだろうと、3つのポイントを挙げて予想します。【写真を見る】アメリカ大統領選が日本の金融市場へ与える影響で注目すべき「３つのポイント」…円安はどうなる？「中間層」「ねじれ議会」「米経済の減速」を読み解いて見えることは