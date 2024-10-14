10月14日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』では、「新幹線開業60周年！鉄道プロが選ぶ！スゴイ新幹線ベスト10から出題3時間SP」と題し、鉄道のプロが「これはスゴイ！」と評価する新幹線ランキングからクイズを出題する3時間スペシャルが放送される。1964年10月、東京オリンピックに合わせて東海道新幹線が開業し、今年で60周年。最初は「ひかり」「こだま」だけだった新幹線も、いまや「はやぶさ」「かがやき」「こ