三代目 J SOUL BROTHERS・今市隆二のスペシャルフォトブック『EASY』 （発行：CCCミュージックラボ／撮影：Maciej Kucia）の刊行記念プレス取材会が、10月13日（日） HMV&BOOKS SHIBUYA 5 階イベントスペースにて行われた。 参考：GENERATIONS 数原龍友「涙が出てきました」全てさらけ出したフォトエッセイの感想を明かす ソロアーティストとしてデビュー6周年を迎えた三代目 J SOUL BROTHERS