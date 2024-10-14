毎週月曜日〜金曜日あさ放送中の日本テレビ系情報番組「ZIP!」＆「DayDay.」。10月14日（月）から10月18日（金）までの5日間、2番組の垣根を超えた「ZIP!×DayDay.コラボウイーク」の目玉として、豪華プレゼントが当たるゲーム企画を毎日実施します！番組内のコーナー「ZIP!×DayDay.一球入魂玉入れチャレンジ」で、出演者が毎日「玉入れ」に挑戦いたします。出演者が番組内でチャレンジに成功したら、各日抽選で「QUOカードPay 5,