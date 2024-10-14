「ピアスの穴から何か出てる」と言われる男性【漫画】「耳から何か出てますよ」と言われるが…!?本編を読む昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「耳から白い糸」を紹介するとともに、著者にこの都