上海市浦東新区で12日、科学技術産業や都市インフラ施設、社会と民生および生態環境などに関する20項目の重点プロジェクトが着工しました。総投資額は約416億元（約8762億円）です。その中には新エネルギー車電池部品の研究開発・生産に関わる増改築工事など4項目の科学技術産業へのプロジェクトが含まれており、総投資額は115億元（約2422億円）です。4項目の都市インフラ施設に対する総投資額は236億元（約4970億円）で、工事完