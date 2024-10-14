西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡10月14日（月）に一番運勢が良いのは……？牡羊座深読みや悲観的思考に注意して。人間関係で疑心暗鬼にならないように。悩みは一人で抱え込まないで相談を。牡牛座人間関係で刺激を受ける日。相手との関わりで自身が変化します。どんな場面でも誠実に向き合うことが大切。双子座やるべきことが山積み。予定外の仕事も入りそう。