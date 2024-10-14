ロハスもリーグ優勝決定シリーズはロースター外ドジャースは13日（日本時間14日）、メッツと戦うリーグ優勝決定シリーズのロースター26人を発表した。今季67試合で防御率1.76と大車輪の活躍を見せていたアレックス・ベシア投手は脇腹を負傷してベンチ外となり、ネット上のファンからは「なんてことだ」「Noooo」と悲鳴があがった。28歳の左腕は、今季67試合で5勝4敗、防御率1.76とフル回転。パドレスとの地区シリーズでも3試合