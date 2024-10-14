【モデルプレス＝2024/10/14】俳優の鈴鹿央士と松本穂香がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『嘘解きレトリック』（毎週月曜よる9時〜）の第2話が、14日に放送される。【写真】鈴鹿央士＆松本穂香「嘘解きレトリック」原作との比較ビジュ◆鈴鹿央士＆松本穂香W主演「嘘解きレトリック」本作は、「ウソ」と「マコト」が入り交じる綾糸のごとき難事件を解決していく、レトロモダン路地裏探偵活劇。鈴鹿は、やたら鋭い観察眼を持つ借金