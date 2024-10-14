ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro（30）と、女優の山本舞香（27）が13日、結婚したことを発表した。双方のインスタグラムで「We got married.」と報告し、連名のコメントも掲載した。 【写真】宝石のデカさがイカツい！重ね付け、結婚指輪の見せ方もオシャレ 2人は密着した2ショット写真を9枚掲載。動画では最近飼い始めたというフレンチ・ブルドッグのサニーちゃんも登場していた。連名コメントで