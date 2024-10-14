◆報知新聞社後援◇静岡学生野球第７節第２日静岡産業大２−６日大国際（１３日・松前球場）静岡産業大は日大国際に２―６で敗れ、４季ぶりの優勝はお預けとなった。同点の７回１死満塁から野選で勝ち越しを許し、終盤も失点を重ねて開幕連勝は１１でストップした。勝った日大国際は１１勝２敗で２位以上が確定し、東海地区秋季選手権の出場権をつかんだ。静産大は１９、２０日に、雨で未消化分の聖隷クリストファー大戦に