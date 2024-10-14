◆秋季リーグ◇仙台六大学野球▽最終節第２日▽２回戦仙台大２−１東北福祉大（１３日・東北福祉大野球場）仙台大は東北福祉大と互いに優勝を懸けた大一番で、延長１０回タイブレークの末２―１で勝利。２季連続１１度目の優勝を決めた。１年生の大城海翔（かいと）投手が７回７安打９奪三振１失点と好投しＭＶＰを受賞。仙台大は明治神宮大会東北地区代表決定戦（２６〜２７日、福島・ヨークいわきスタジアム）に出場し、