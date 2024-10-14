◆東京六大学野球秋季リーグ戦第５週第２日▽東大３Ｘ―２法大（１３日・神宮）東大は法大にサヨナラ勝ち。“ミスターサブマリン”の異名を取った元ロッテ・渡辺俊介氏（４８）を父に持つ渡辺向輝（３年）が、リーグ戦初完投で初勝利を挙げた。２―２の９回１死二塁で、７番・門田涼平内野手（２年）が右中間へ適時二塁打を放った。東大は６日の慶大戦に続き今季２勝目。１７年秋以来７年ぶりとなるシーズン複数勝利で、１勝１敗