もう２番はいらない。札幌大谷が４年ぶりの頂点で、味わった悔しさを晴らしにいく。今年の全国総体初戦で強豪・富山一を３―３からのＰＫ戦で破る奮闘を見せたが、道予選決勝で旭川実に２―４で敗れ、第２代表で出場してのもの。プリンスＬ北海道も札幌Ｕ―１８に次ぐ２位と、目の前で相手が歓喜する姿を見続けてきた。来季、Ｊ３今治への加入が内定しているＭＦ笹修大主将（３年）は「あと１つで取れていないものがあるので。三