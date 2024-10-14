今や2人に1人がガンに罹患するといわれる時代。もし自分や家族がガンになったら、どうすればいいのでしょうか？著者のやよいかめ氏は、2人の子どもたちと、転勤族の夫と幸せに暮らす主婦。鼻づまりで病院に行くと、鼻腔（びくう）ガンと宣告された。突然「がんサバイバー」になるも、家族のため前向きに治療に取り組むやよいかめ氏。放射線と抗がん剤治療を経て、いよいよ鼻腔ガンの切除手術に臨む。しかし手術直後にアクシ