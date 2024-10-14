ローソンのテストは同時に、角田へのプレッシャーにもなるものだろう(C)Getty Images角田裕毅の所属するビザ・キャッシュアップ・RB（以下RB）は次戦のアメリカGPより、リアム・ローソンがステアリングを握る。新たに角田とローソンというコンビで、チームは今季の残り6レースを戦うことになる。【動画】ピアストリが1コーナーで攻めた！鮮烈なオーバーテイクでルクレールを捉えたシーン昨季も同チーム（アルファタウリ）でシ