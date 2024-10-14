【パリ時事】イタリアのメローニ首相はイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）がイスラエル軍の攻撃を受ける事態は「容認できない」と改めて伝えた。イタリア首相府が１３日発表した。イタリア軍はＵＮＩＦＩＬの主力部隊の一つ。メローニ氏は「隊員の安全が常に保証されることが絶対に必要だ」と強調し、中東での緊張緩和の重要性を訴えた。