基本合意書を締結トヨタ・ガズー・レーシング（以下、TGR）とMoneyGram Haas F1 Teamは、MoneyGram Haas F1 Teamの車両開発分野などにおいて協力関係を結ぶことに合意し、基本合意書を締結したと発表した。【画像】リリースの内容と、その名も「モリゾウ」のレクサスLBXをみる全89枚世界最高峰のモータースポーツであるFIAフォーミュラ・ワン世界選手権（以下、F1）において日本の若手ドライバーやエンジニア・メカニックが経験