EV用プラットフォームで性能強化ドイツのメルセデス・ベンツは、ミニバンの「Vクラス」の電動化に向けて抜本的な改革を進めている。EV仕様である「EQV」の次期型は2026年の登場が見込まれる。【画像】えっ！ これが次期型Vクラスの姿？【メルセデス・ベンツが公開したプロトタイプの画像を見る】全8枚同社が10月7日に公開した画像には2種類のプロトタイプが写っており、厳重なカモフラージュが施されているものの、新型車におけ