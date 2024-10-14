【ロンドン時事】北欧アイスランドのベネディクトソン首相は１３日、３党による連立政権を解消すると発表した。１４日にトマスドッティル大統領と面会し、議会の解散と総選挙実施を提案する。大統領が承認すれば、総選挙は１１月３０日に行われる。地元メディアが伝えた。アイスランドでは、ベネディクトソン氏が党首を務める右派の独立党、中道右派の進歩党、左派の左翼環境運動が２０１７年から連立政権を組んできた。首都レ