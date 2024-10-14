第136回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が10月に開幕する。中国商務部（省）の関係者が10日、「今回の広州交易会はオフラインで出展する企業が3万社を超え、9日までに事前登録を行った海外のバイヤーは12万5000人に達した」と説明した。 中国対外貿易センターの儲士家センター長は同日に行われた記者会見で、「海外からのバイヤーのうち、『一帯一路』（the Belt and Road）共同建設国が75．7％を占め、新興5カ国（BRICS）が20