プロバスケットボールB1長崎ヴェルカは12日と13日、アウェーでレバンガ北海道と対戦しました。 昨シーズン1勝1敗の北海道とのアウェー戦。 12日のGAME1は3点ビハインドで迎えた第2クオーター、ヴェルカはブラントリーのスリーポイントや馬場のレイアップなどで1点差として（38ー39）前半を折り返します。 第3クオーター高比良の速攻で同点に追いつき、その