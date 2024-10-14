◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３２節大宮３―２福島（１３日・ＮＡＣＫ）Ｊ３大宮はホームで福島に３―２で勝利し、６試合を残して１年でのＪ２復帰を決めた。今季、Ｊ１磐田から期限付き移籍で加入した元日本代表ＦＷ杉本健勇（３１）は、２―１の後半１２分に縦パスで追加点を演出。自身初となるＪ３でプレーし、チーム最多の９得点でＪ２昇格に貢献したエースの思いを聞いた。（星野浩司）―Ｊ２昇格を決めた「ＮＡＣＫ（