歌手で女優の大原櫻子が１３日までに自身のＳＮＳを更新。新曲の報告をした。インスタグラムで「今の私がいるのは、絢香さんというアーティストがいるから。ファンレター、ファンビデオを送ったことがあるアーティストさんは絢香さんが最初で最後です。そんな方に曲を書いていただける日が来るなんて、夢にも思いませんでした。夢にも思わない、って言葉はこういう時のための言葉なんだなぁと丁寧に打ち合わせをし