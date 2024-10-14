楽天モバイルが2024年9月16〜30日に設置した基地局リストを公開！インドアの通信品質改善も順次実施楽天モバイルは11日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2024年9月16日（月）から9月30日（月）までに全国19都道府県32市区町村