ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2024年10月14日（月・祝）〜10月20日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【牡牛座（おうし座）】今週は、物事の整理を進めるとき。現実的な問題ともしっかり向き合うことになりそうです。感情的にならずに、冷静に対