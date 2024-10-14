レバノンの平和維持を担う国連レバノン暫定軍が、連日、イスラエルからの攻撃を受けていることについて、国連のグテーレス事務総長は13日、「戦争犯罪にあたる可能性がある」と警告した上で、攻撃を停止するようイスラエルに求めました。イスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる戦闘が続くレバノン南部では、今月10日以降、イスラエルによる攻撃で国連レバノン暫定軍の平和維持要員が相次いで負傷していて、国際社会のイ