この記事をまとめると ■自販連と全軽自協から2024年9月単月締めでの新車販売台数が発表された ■2024年9月の新車販売台数は登録乗用車が24万399台、軽四輪乗用車が12万5813台 ■販売現場に話題の新型車がなく消費者の購買意欲も盛り上がりに欠けている 2024年9月の新車販売台数は前年同月とほぼ同数 9月は新車販売では重要な「節目」の月ともいえる。事業年度締め（4月から翌年3月）での上半期（4〜9月）末という重要な節目であ