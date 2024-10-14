女優の葉月里緒奈が13日までに自身のインスタグラムを更新。ゴルフを満喫するプライベートショットを公開した。【写真】美女たちのかわいいゴルフウェア姿女優にモデル、元バレー選手も！葉月は前回の投稿で「久々のゴルフ。110切り目指して頑張ります！」と意気込みを示していたが、最新の投稿では「スコア108。大満足」と報告。ゴルフコース内でピースサインを見せる笑顔のショットを披露した。この投稿に対し、ファンか